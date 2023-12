Una rete di luminarie . La città si fa più bella

Ferrara entra nel vivo del Natale e si accende dei colori della festa. Le nuove luminarie verranno accese oggi, alle 17, sopra la città. Ad attendere questo momento insieme alla collettività, in piazza Trento e Trieste, sarà il sindaco Alan Fabbri.

"Ferrara – dice il primo cittadino – si conferma una città attrattiva anche nel periodo natalizio. Accoglierà i visitatori in un’atmosfera festiva tra storia e bellezza, cogliendo al massimo le opportunità turistiche che questo periodo sa offrire". La città vuole essere attrattiva sia per i turisti che per i suoi abitanti. "Sarà un Natale speciale con una programmazione ancora più ricca e trasversale, pensata per coinvolgere piccoli e grandi. Per la prima volta, con il nuovo sistema di promozione e commercializzazione turistica, abbiamo sviluppato un calendario unitario di appuntamenti e concerti, che conta un centinaio di eventi e che proseguirà fino a metà gennaio", aggiunge Fabbri. Tutte le iniziative e le informazioni sono sul nuovo sito www.inferrara.it. Oggi al primo calar della sera le luci natalizie, ben 130 chilometri tra fili e decorazioni già installati nelle scorse settimane, faranno brillare ogni angolo del centro storico, mentre come da tradizione l’accensione dell’imponente albero è attesa per venerdì 8 dicembre davanti alla Cattedrale. Con i suoi 8 chilometri di strisce led a basso consumo illuminerà il cuore di Ferrara e l’evento sarà arricchito dalle voci e dall’energia del contestuale concerto del Jubilation Gospel Choir. La festa continua. Per l’occasione, la celebre artista Amii Stewart si esibirà a partire dalle 20.30 sotto le luminarie di viale Cavour, con un evento assolutamente inedito per il quartiere Gad. Palco e pubblico infatti domineranno il boulevard illuminato della principale arteria della città, che diventerà la suggestiva scenografia per un concerto ricco di emozioni.