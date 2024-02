Una scuola per autisti, progetto di ’La Valle’

La Valle trasporti di Ferrara, che gestisce 2 milioni di km di servizi di trasporto pubblico locale nel bacino ferrarese e di trasporto scolastico in 16 comuni fra cui il capoluogo, oltre che trasporto disabili, maestranze e turistici, in collaborazione con l’Agenzia per il lavoro Generazione Vincente e con l’Autoscuola Cavour, ha avviato una nuova scuola di formazione, con l’obiettivo di formare aspiranti autisti per soddisfare la crescente domanda e offrire alle persone con età maggiore di 24 anni una opportunità occupazionale attraverso un percorso professionalizzante.

Il progetto è finanziato dal fondo formativo di riferimento di Generazione Vincente, con il conseguente abbattimento dei costi per i candidati per effettuare il percorso per il conseguimento delle Patenti D, DE e della Carta di qualificazione conducente-CQC. Su sollecitazione e proposta dell’azienda di trasporti, il responsabile commerciale di Generazione Vincente Giacomo Bergamaschi insieme ai titolari Domenica La Valle di La Valle Trasporti e dell’Autoscuola Cavour di Maurizio Mantovani, hanno collaborato in partnership per realizzare questo progetto formativo ad alto valore aggiunto per il territorio ferrarese, teso al concreto inserimento lavorativo sin dal prossimo mese di aprile. Per il settore del trasporto viaggiatori, a livello nazionale la carenza è di oltre 8mila autisti come è emerso dal recente Rapporto Anav ed anche a livello regionale le criticità si fanno sempre più evidenti, per riuscire ad assicurare l’effettuazione di tutti i servizi di linea.

Per affrontare l’emergenza legata alla scarsità di personale qualificato di guida di autobus, criticità sempre più evidente anche nel territorio emiliano-romagnolo, l’azienda La Valle Trasporti fondata a Ferrara nel 1989, si è affidata al team di Bergamaschi ed al network dell’agenzia GEVI per l’organizzazione del corso, un’agenzia del lavoro già operante da anni nel settore dei trasporti per la formazione di manodopera specializzata, come nel settore ferroviario con la società’ Aiaff, fiore all’occhiello del Gruppo.

"Siamo un’azienda storica, operiamo perlopiù nel settore dei trasporti pubblici – sottolinea Mimma La Valle – questo è un progetto in cui crediamo molto perché pensiamo possa farci acquisire nuove e giovani risorse, professionali e motivate, su cui fondare nuovi business ed offrire ai clienti servizi sempre più affidabili e sicuri". "Questa Academy per la formazione di autisti di autobus è un’interessante opportunità per chi sta cercando un lavoro qualificato", afferma Giacomo Bergamaschi. "Essere partner di questa iniziativa – commenta Maurizio Mantovani dell’Autoscuola Cavour – è noi un grande motivo di soddisfazione".