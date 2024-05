Una targa in ricordo di Gianluca Marinelli

Avrebbe compiuto 47 anni proprio ieri Gianluca Marinelli, l’infermiere prima al San Camillo di Comacchio e poi in forza al vicino ospedale del Delta di Lagosanto, impiegato nei reparti chirurgici per 22 anni e scomparso due anni fa per male incurabile. L’amico e collega Fausto Finessi, di fronte ai genitori Sandra e Giuliano e alla sorella Roberta, in un clima di grande commozione e dolore, e a oltre una cinquantina tra medici e infermieri, amici e colleghi, ha scoperto una targa ricordo.

"Avremmo voluto farla molto prima – ha scandito Finessi non riuscendo a trattenere le lacrime –, ma Gianluca era sempre con noi in ogni momento. Tutti quanti troppo scossi per pensare ad un suo ricordo. Lo vedevamo ancora con il suo perenne sorriso e l’innata disponibilità verso tutti, pazienti compresi che lo cercavano anche una volta dimessi. Lo sentivano un fratello e una persona sempre disponibile".

Oltre a medici e infermieri, anche molti colleghi in quiescenza non hanno voluto mancare al toccante ricordo di Gianluca con la targa apposta davanti alla porta del reparto di Chirurgia di Valle Oppio. Una lastra di vetro lavorato con sopra la figura di Gianluca in moto e la scritta: "A ricordo di Gianluca Marinelli, infermiere, collega ed amico speciale. La sala operatoria dell’ospedale del Delta ti ricorda come un grande professionista. Mancheranno – ancora sulla targa – a tutti noi la tua bontà, la tua disponibilità e il tuo sorriso rassicurante. Con stima ed affetto colleghi, personale sanitario e amici".

Un momento del tutto toccante, concluso da parte di tutti da uno scrosciante applauso per una persona che non verrà mai dimenticati nel cuori di tantissime persone.

c.c.