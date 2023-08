Un’altra tragedia in mare, annega a 45 anni

Un malore improvviso in acqua non ha lasciato scampo a una donna ucraina di 45 anni, Maryna Hariouk, che è deceduta ieri, intorno alle 18, alla spiaggia ’Vascello d’oro’ di Lido degli Scacchi. A nulla sono valsi gli immediati soccorsi. Due bagnini si sono precipitati per rianimare la donna e hanno utilizzato anche il defibrillatore. Nonostante il massaggio cardiaco effettuato dai due giovani, il cuore della donna si è fermato. Una folla di persone si è radunata intorno al luogo della tragedia. Mentre i due bagnini del Cus del Salvataggio la stavano soccorrendo, gli altri colleghi hanno coperto la loro assenza monitorando l’intera zona di Lido degli Sacchi e Pomposa grazie all’impiego di un gommone attrezzato per le emergenze. A recuperare la salma è intervenuto un operatore delle pompe funebri Zanellato. La tragedia si è verificata sotto gli occhi di alcuni bagnanti. Una signora ha assistito alle operazioni di salvataggio: "L’ho vista in acqua, probabilmente ha accusato un malore. I bagnini si sono precipitati e hanno fatto di tutto per aiutarla a riprendersi. Inizialmente non avevamo capito che la situazione stesse precipitando. Pensavano che si sarebbe ripresa e, invece, è morta. Siamo ancora tutti sotto choc. Un attimo prima c’era pace e tranquillità, poi questa tragedia".