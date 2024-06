Unife, ecco il nuovo portale per le biblioteche

Interessa non solo gli studenti: il portale del sistema bibliotecario dell’Università è stato rinnovato e semplificato in modo da rendere più semplice e intuitivo l’accesso al patrimonio librario e ai documenti digitali del nostro ateneo. Dell’attesa novità si è parlato ieri con la rettrice Laura Ramaciotti e Alessandra Annoni prorettrice alle biblioteche e presidente del Sistema bibliotecario di ateneo. Potranno fruire di questo servizio culturale, si diceva, gli universitari per fini didattici o di ricerca ma anche i cittadini; basta cliccare su MyBiblioUnife. Il nuovo portale, che nasce dal progetto di un gruppo di lavoro composto dai bibliotecari, facilita l’incontro fra i bisogni informativi degli utenti, i servizi offerti, le risorse bibliografiche e le informazioni sul patrimonio culturale dell’Ateneo, e non solo.

MyBiblioUnife consente l’interrogazione delle risorse cartacee ed elettroniche da un’unica interfaccia e amplia i risultati della ricerca, più in particolare interrogando DocSearchUnife, il sistema che aggrega tutte le risorse documentali messe a disposizione da Unife. Si è insomma lavorato intensamente in questi mesi, ha chiosato la rettrice Ramaciotti. D’altra parte si tratta di uno strumento digitale "imprescindibile e profilato sulle esigenze di chi studia e lavora nel nostro Ateneo e permette, appunto, di accedere in modo semplice e immediato a libri e riviste, banche dati, articoli, documenti, ma anche a tutti i servizi offerti dal Sistema bibliotecario". Il portale si rivolge anche alla cittadinanza, secondo gli indirizzi della ‘Terza missione’ dell’Ateneo, "soprattutto nella sezione in cui è possibile vivere vere e proprie esperienze culturali tramite collezioni digitali e mostre virtuali". Per agevolare l’utilizzo dei principali servizi, ha aggiunto la prorettrice Annoni, "è stata realizzata l’App MyBiblioUnife per dispositivi mobili, un video-tutorial che accompagna l’utente alla scoperta delle funzioni del nuovo portale e segnalibri con immagini tratte dalle collezioni storiche di Unife che veicolano semplici informazioni sui servizi virtuali".

Il portale è organizzato in quattro sezioni tematiche con accessi privilegiati dai due menù verde e blu pensati per la visualizzazione da smartphone. La prima sezione, Risorse elettroniche, presenta gli strumenti imprescindibili per la ricerca e la didattica, come banche dati, ejournal, ebook, dizionari online, l’Archivio Istituzionale delle pubblicazioni scientifiche Unife - Sfera e tanto altro. La seconda sezione, dedicata ai Servizi allo studio, consente di disporre di efficaci strumenti formativi. La sezione Servizi alla ricerca offre approfondimenti sulle opportunità per la pubblicazione dei risultati della ricerca. Nell’ultima sezione, ‘Scopri il Sistema bibliotecario di Ateneo’, sono consultabili le informazioni sul patrimonio storico e i fondi speciali conservati nelle biblioteche.