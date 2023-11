Unife, la biblioteca giuridica sarà intitolata a Giorgio Cian

Con un convegno dedicato all’obbligazione nel contesto giuridico contemporaneo e con l’intitolazione della biblioteca giuridica, l’Università di Ferrara e il suo dipartimento di Giurisprudenza ricorderanno il Professor Giorgio Cian, esperto nel campo dell’obbligazione, scomparso nel 2022. Domani e sabato l’aula magna del dipartimento di Giurisprudenza (corso Ercole I d’Este, 37) ospiterà il convegno annuale dell’Associazione Civilisti Italiani, che quest’anno sarà dedicato a ’La disciplina generale del rapporto obbligatorio: attualità e prospettive’. Parteciperanno all’incontro illustri esponenti della scienza privatistica italiana, provenienti dai più prestigiosi Atenei nazionali, chiamati a confrontarsi in merito a un tema di centrale importanza per il diritto privato dei rapporti patrimoniali: la disciplina generale dell’obbligazione. Per ricordarne gli alti meriti di studioso e docente e per onorarne la memoria, l’Ateneo e il dipartimento di Giurisprudenza, come anticipato, hanno deciso di intitolare al professore la biblioteca di Palazzo Trotti Mosti: la cerimonia si svolgerà domani alle 16.30 con la partecipazione della rettrice Laura Ramaciotti.