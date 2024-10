Universe, app per studenti: "Affitti e spese, ecco come può semplificare la vita"

Ieri, nella la galleria del centro commerciale Il Castello, è stato annunciato il lancio ufficiale di Universe, l’app per studenti nata con l’obiettivo di semplificare la vita quotidiana dei giovani, che spesso si trovano a far fronte a costi elevati, come quelli per gli affitti e le spese varie. Attraverso Universe - è stato spiegato - gli studenti potranno accedere a sconti e agevolazioni in una vasta gamma di attività commerciali del territorio, come autoscuole, cartolerie, cinema, ristoranti e bar, contribuendo così a promuovere il commercio di vicinato e a limitare il ricorso agli acquisti online. "Oltre agli sconti su beni e servizi – è stato spiegato – l’app permetterà di partecipare a corsi di formazione ed eventi culturali, creando un ponte tra le necessità degli studenti e le opportunità offerte dalle realtà locali". Scuole Unite, associazione di volontariato che dal 2021 promuove progetti culturali per gli studenti ferraresi, ha sviluppato il progetto Universe in collaborazione con FiftyFive Media, agenzia pubblicitaria attiva da anni sul territorio. All’evento di ieri hanno partecipato Samuele Pazzi, presidente in carica di Scuole Unite, che ha presentato l’app insieme a Gabriele Catapano, CEO di FiftyFive Media. In quanto partner ufficiali del progetto, sono intervenuti Francesco De Biase, direttore del centro Il Castello, e Alexander Hiedemann, amministratore di InLingua Ferrara. Ha partecipato anche l’assessore alla Pubblica Istruzione e Politiche Giovanili Chiara Scaramagli; ha moderato l’incontro Luca Piscitelli. "L’evento, che rappresenta un momento di grande rilevanza per la comunità studentesca e per il territorio, ha offerto una panoramica sul valore delle iniziative promosse da Universe, che mira a diventare un punto di riferimento per gli studenti della città, creando al contempo nuove sinergie con le attività commerciali locali".

Nella foto lo staff di sviluppo dell’app FiftyFive Media