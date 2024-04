Uno spot per il turismo: "Ferrara è un piacere". Al via la campagna, una vetrina per la città

In partenza la campagna di promozione turistica e promo-commercializzazione di Ferrara, pensata per essere diffusa sull’intera penisola, dalle piattaforme digitali di InFerrara, brand che identifica il progetto di promo-commercializzazione turistica del Comune. ‘Ferrara è un piacere’, è il claim scelto per rappresentare lo spirito accogliente della Capitale del Rinascimento. Più di una semplice frase: si tratta di un manifesto di benvenuto che riflette la cordialità e l’accoglienza dei suoi operatori e cittadini. Con un duplice significato, lo slogan ‘Ferrara è un piacere’ invita a scoprire la città non solo come un luogo ospitale, ma anche in quanto imprescindibile destinazione turistica, ricca di variegate esperienze culturali, artistiche e ricreative, da vivere appieno. Scoprire Ferrara non significa soltanto apprezzarne i monumenti storici e le antiche radici, ma anche godere dei sui angoli, dettagli e paesaggi per farne un’esperienza diretta, unica e tipicamente locale, beneficiando dell’accoglienza dei ferraresi. Per rappresentare la campagna, dunque, gli operatori turistici e i cittadini stessi si fanno promotori di questa immagine, estendendo una mano amichevole al potenziale visitatore, in un invito personale e diretto che trascende il digitale. La campagna sarà veicolata attraverso una strategia digitale mirata, sfruttando la pervasività dei social media e l’efficacia dei canali Google per raggiungere il cuore del potenziale turista. La campagna punta a creare un dialogo interattivo con chi è alla ricerca di una meta turistica autentica e coinvolgente, per mostrargli le molteplici sfaccettature di Ferrara attraverso coloro che la vivono ogni giorno. L’approccio digitale moderno e diretto si intreccia con l’essenza storica della città per creare un richiamo che va oltre una semplice visita: è un’immersione nella vita ferrarese, una promessa di momenti indimenticabili. ‘Ferrara è un piacere’ è un invito a vivere la città: una porta aperta sull’eccellenza tipicamente italiana, fatta di confidenza e forti legami; è bellezza che si svela passeggiando per le strade antiche; è un sapore della tradizione gastronomica, è la ricchezza di un tessuto culturale unico.