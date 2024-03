Uova di cioccolato regalate agli alunni dall’associazione Il Ponte

L’associazione di volontariato "Il Ponte" di Mezzogoro oltre alla propria meritoria attività di trasporto, gratuito, di persone che devono fare visite in ospedali della provincia e di altre regioni, si è voluta ricordare in questo periodo dei piccoli alunni delle scuole d’infanzia di Mezzogoro e Pontelangorino. A tutti i 45 bimbi é stato donato un bellissimo e colorato uovo di cioccolato a sostegno dell’Associazione Italiana contro le leucemie, linfomi e mielomi (Ail). "Il Ponte" é un’associazione di volontariato nata nel 2002 a Mezzogoro, specializzata nel trasporto di persone inferme e/o disabili. Un sodalizio composto da 69 soci e 30 volontari attivi, che nell’anno appena trascorso ha effettuato 970 prestazioni spaziando in tutte le strutture sanitarie della regine di quelle vicine dedicando oltre 3000 ore del proprio tempo.