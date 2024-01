Uscita di strada fatale per un 68enne. Forse un malore la causa principale

A Terre del Reno, ieri pomeriggio, l’apprensione per un incidente è diventata sgomento per la morte di Luciano Masina, 68 anni, un uomo conosciuto sia nel mondo dell’agricoltura che in quello della piazza, per il suo appuntamento fisso con gli amici per le chiacchiere prima di cena. A nulla sono valsi gli sforzi dei sanitari.

Tutto è accaduto una decina di minuti prima delle 17, quando l’anziano stava transitando su via 4 Torri a Sant’Agostino, qe a un certo punto è andato a sbattere. Tra le cause dell’incidente, la più accreditata pare essere quello del malore e non la velocità tenuta, che sembra fosse molto ridotta. Il 68enne era residente a Sant’Agostino, tra l’altro a pochissima distanza dal luogo dell’incidente e mentre si trovava a transitare su via 4 Torri, ha perso il controllo dell’auto, uscendo autonomamente di strada e andando a sbattere contro il pilastro della recinzione di un’abitazione, un manufatto in muratura di un metro e mezzo d’altezza che la vettura ha in parte demolito.

I residenti, accortisi dell’incidente hanno chiamato immediatamente i soccorsi e i sanitari giunti sul posto allertando. É stato allertato anche l’elisoccorso. L’uomo è stato tirato fuori dall’auto e i sanitari hanno cercato rianimarlo con il massaggio cardiaco, ma a nulla sono valsi i loro sforzi. Sul posto, anche la polizia locale per tutti i rilievi del caso e gli uomini dei Vigili del fuoco di Cento, che hanno messo in sicurezza la vettura.

Tutte le ipotesi sono al vaglio ma si pensa che ad essergli fatale sia stato un malore e che l’uscita di strada non sia stata causata dalla velocità. Luciano Masina viene descritto come un grande lavoratore, piccolo imprenditore agricolo da una vita. Probabilmente ieri stava andando verso quello che dicono essere stato il suo appuntamento fisso del tardo pomeriggio con gli amici del bar, che lasciava attorno alle 18.30 per andare cena.

"Quando succedono cose come questa, con morti a quell’età, dispiace sempre tantissimo – dice il sindaco Roberto Lodi – tra l’altro lo conoscevo". Molto amareggiato anche il consigliere di maggioranza Gabriele Mazza. "Anch’io ci sono rimasto molto male nell’apprendere la notizia – aggiunge – spesso lo vedevo al bar Centrale, in piazza a Sant’Agostino e scambiavamo due chiacchiere sulla politica e sui fatti del luogo".

Laura Guerra