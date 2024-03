"Valorizzata una zona": "Bene, ma i meriti partono da lontano"

"Era ora che aprisse via Darsena in entrambi i sensi di marcia". A margine della cerimonia d’inaugurazione della Darsena, che si è ieri mattina, la strada ha riaperto alle auto con la doppia percorrenza di marcia. Una mattinata molto attesa dai cittadini che risiedono nella zona della Darsena e non solo.

Nonostante la giornata uggiosa, erano numerosi i residenti che passeggiano lungo il nuovo percorso ciclo pedonale alberato, anche accompagnando i propri amici a quattro zampe. Roberto Toselli ha appreso la notizia dell’apertura totale della viabilità sulla via Darsena e la promuove con favore. "Si tratta – sono le sue parole – di un’apertura che aspettavamo da tempo, in quanto la chiusura di quest’importante arteria, per così tanto tempo, transitando in una sola direzione, creava disagi a tutta questa zona. Nel merito dell’intervento complessivo di riqualificazione dell’intera Darsena, posso dire che sicuramente è molto apprezzabile. Si sono fatti lavori che hanno valorizzato questa zona che prima era abbandonata, ora sicuramente ci permette di passeggiare ed in estate rendere viva con la presenza di diverse iniziative".

A passeggio con il proprio cane c’è Vincenzo Nanni che nel merito dell’apertura di via Darsena sottolinea come: "Abito a poca distanza, verso San Giorgio, vengo in Darsena perché qui abita mia figlia, chiaramente prima era un disagio. L’apertura di via Darsena è una bella notizia per tutti coloro che transitano in questa zona ed anche per i residenti. La riqualificazione della Darsena, inoltre, rappresenta per me un bell’intervento". Claudia Pasquali, invece, pone l’accento su alcuni dettagli e sull’origine dell’opera. "Sicuramente – sottolinea – è stata fatta una buona riqualificazione della Darsena. Se non erro, però, l’opera ha iniziato il suo iter nel 2016 e poi nel 2018 erano presenti i fondi per iniziare i lavori. Quindi parliamo di meriti che partono da lontano per quest’opera complessiva. I tempi sono stati effettivamente lunghi, finalmente ora la strada sarà aperta per entrambi i sensi di marcia". Mirko Rimessi arriva in bici nell’area della Darsena: "Direi che l’apertura completa della viabilità su questa strada ci voleva, dopo circa due anni di lavori, dove inevitabilmente ci sono stati disagi per chi si sposta con l’automobile". Nel merito della riqualificazione della Darsena, permette di viverla in maniera più ‘green’, uno spazio dove poter passeggiare, correre ed anche l’area skate permette di coniugare il contesto ambientale a diverse attività, sia ludiche e per attività sportive". Salvatore Mangiaracina cammina lungo il percorso ciclo pedonale di via Darsena. Sulla fine dei lavori commenta: "Ritengo sia un buon intervento che permette una concreta riqualificazione di questa zona, attraverso camminamenti ed aree verde. Importante che si possa ritornare a transitare nel doppio senso di marcia sulla via Darsena, per i collegamenti diretti con il centro città". Riccardo Magri, nei momenti che hanno preceduto l’apertura di via Darsena, si sofferma a guardare la strada aperta: "Ritengo sia un intervento complessivo apprezzabile e positivo per questa zona della città. Sull’apertura della strada finalmente ritornata a doppio senso, dopo due anni di chiusura per i lavori".

Mario Tosatti