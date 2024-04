Vandali al Quadrifoglio. Raid al centro sociale . Devastati bar e sale, spariti tutti gli alcolici

Sale devastate, macchinette del bar a pezzi e estintori svuotati. Al centro sociale ‘il Quadrifoglio’ di Pontelagoscuro soldi non ce n’erano, ma i vandali che hanno fatto irruzione l’altra notte se ne sono andati portando con sé tutte le bottiglie di alcolici trovate sugli scaffali. Ad accorgersi del raid è stato – ieri mattina – il volontario incaricato di aprire il bar del centro di via Savonuzzi. Una volta entrato, ha trovato tutto sottosopra e ha immediatamente avvisato la presidente, Loreta Prampolini.

"Un disastro – spiega la responsabile –, hanno fatto tantissimi danni. Forse erano entrati per cercare soldi e, non trovandoli, hanno spaccato tutto. Non è la prima volta che ci succede, ma noi non ci spaventiamo. Andiamo avanti". Stando alle prime ricostruzioni, i vandali sono entrati dalla finestra del primo piano, rompendo il vetro. Una volta dentro si sono dati alla devastazione. Prima hanno danneggiato le luci della sala da biliardo, poi hanno aperto un estintore svuotando il contenuto a terra. In seguito hanno raggiunto il bar e hanno fatto il resto, lasciando dietro di sé una lunga scia di danni.

Dopo aver divelto la saracinesca che protegge il bancone, hanno buttato tutto all’aria. Hanno danneggiato la macchina del caffè e quella delle bevande, hanno aperto cassetti e rovesciato oggetti. Poi hanno puntato agli alcolici. Alcune bottiglie le hanno rotte, altre le hanno portate via. Una delle ipotesi è che siano andati a nascondersi nel vicino cantiere di piazza Buozzi per bere i liquori rubati. Lì, infatti, sono state trovate alcune bottiglie vuote compatibili con quelle sparite dal Quadrifoglio. Al centro sociale di via Savonuzzi, ieri mattina, sono intervenuti i carabinieri. I militari hanno ascoltato i presenti e hanno svolto tutti i rilievi del caso. La struttura è dotata di telecamere e le indagini potrebbero partire proprio da eventuali immagini riprese dagli ‘occhi elettronici’ puntati sull’esterno dell’edificio. Ai volontari non resta che rimboccarsi le maniche, contare i danni e rimettere tutto in ordine. "In nessun’altra occasione siamo riusciti a risalire ai responsabili – conclude la presidente –. Ma non ci arrendiamo".

Solidarietà al centro sociale finito nel mirino dei vandali anche dal candidato sindaco di centrosinistra Fabio Anselmo, che ieri mattina ha fatto visita ai volontari. "Ho potuto constatare con grande piacere l’immediata mobilitazione dei volontari per riparare i danni e ripristinare le attività del centro" ha scritto sul proprio profilo Facebook.