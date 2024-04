Vandali in azione, gettata vernice sull’autovelox

Sarà arrivato a Cento qualche emulatore di Fleximan? Una cosa è certa, ieri è stato accecato l’occhio elettronico del velox di via Modena, nei pressi del castello della Giovannina. Dei vandali hanno infatti preso di mira la postazione fissa installata ormai da tantissimi anni e l’occhio elettronico è stato "accecato" usando uno spray rosso. Si tratta di un autovelox attivo 24 ore su 24 dove la velocità viene controllata così da avere maggior sicurezza sull’incrocio a poca distanza. Quella fatta dai vandali è un’azione illecita e per questo vi sono indagini in corso.