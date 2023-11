Vandali in via del Bove. Una scia di gomme squarciate: "Brutti ‘giri’ in questa zona"

I più ‘fortunati’ si sono trovati una sola gomma squarciata. Chi se l’è vista peggio sono stati invece quelli che hanno trovato tre, o addirittura in un caso quattro ruote completamente afflosciate sull’asfalto. È stato un risveglio amaro quello di ieri per i residenti di via del Bove, una traversa di via Bologna a ridosso del cantiere della ferrovia. Nella notte tra ieri e domenica qualcuno ha pensato bene di tagliare le gomme delle auto in sosta a bordo strada approfittando del buio e della relativa tranquillità della zona. La scena che gli abitanti si sono trovati davanti agli occhi è stata una lunga fila di pneumatici a terra con evidenti tagli, lunghi e netti. Nessun dubbio sulla natura del gesto. L’atto vandalico ha interessato la prima parte della via, per un totale di sei macchine (almeno stando alle prime ricostruzioni di chi vive in via del Bove). Alcune, si diceva, colpite soltanto a una ruota. Altre a due o più. Una strage, insomma.

Sin dalle prime ore della mattina chi doveva prendere l’auto per andare a lavorare o per altre commissioni ha dovuto arrendersi a sostituire la ruota tagliata con quella di scorta o con il ‘ruotino’. E questo soltanto chi ha avuto danni contenuti. Chi se ne è viste danneggiare tre o più non ha invece potuto fare altro che ricorrere a un gommista o lasciare la macchina parcheggiata sotto casa. Lo sconcerto e la rabbia non ci hanno messo molto a montare tra i residenti. "Per fortuna ho due auto e ho potuto usare l’altra" spiega Valerio Grimaldi, chino sulla ruota della sua Renault Capture. A lui i vandali hanno bucato due gomme. "Non era mai successo prima in questa strada – aggiunge –, non abbiamo sentito nulla. Probabilmente hanno fatto molto presto, senza far rumore. So che alcuni giorni fa era capitato qualcosa di analogo in via dello Zucchero, non troppo lontano da qui". Qualche civico più in là Paolo Borgonzoni sta armeggiando intorno alla sua vettura. Lui è uno dei ‘fortunati’. I vandali gli hanno squarciato soltanto una ruota. "Ho la camera da letto sul retro, non ho sentito nulla – afferma –. Ma da queste parti non c’è un bel ‘giro’. Droga, ubriachi, balordi. Possibile che sia maturato in questo contesto. Non è però da escludersi che possa anche trattarsi di un fatto mirato". Quale che sia il movente del gesto, resta lo sconforto di chi ieri mattina si è trovato le macchine inutilizzabili e costi non da poco da sostenere per rimpiazzare le gomme squarciate. Un aiuto per risalire ai responsabili potrebbe arrivare da eventuali telecamere di sorveglianza nella zona.

Federico Malavasi