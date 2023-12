Vede i militari e ingoia le dosi. Arrestato

Sorpreso con la droga, ingoia gli ovuli cercando così di sfuggire alla cattura. Ma le cose non sono andate esattamente come si aspettava. Nel pomeriggio di giovedì, nell’ambito dei servizi di controllo antidroga disposti dal comando dell’Arma in Gad, i carabinieri hanno arrestato uno spacciatore colto sul fatto mentre smerciava sostanze proibite. Nel corso del servizio, i militari del nucleo investigativo hanno notato due soggetti scambiarsi qualcosa in via Ortigara. Il venditore, accortosi della presenza dei carabinieri che si stavano avvicinando, ha rapidamente

portato la mano alla bocca ingerendo qualcosa. L’uomo, un ventinovenne nigeriano, è stato fermato e accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale di Cona dove, grazie all’intervento dei sanitari, è stato possibile recuperare sette dosi di stupefacente (in particolare sei di eroina e una di cocaina per un peso complessivo di cinque grammi). Le dosi sono state sequestrate insieme a più di mille euro, verosimilmente

provento dell’attività di spaccio. Dichiarato in arresto per detenzione ai fini di spaccio, il ventinovenne è comparso ieri mattina in tribunale per il processo. Il giudice, dopo aver convalidato l’arresto, ha rinviato l’udienza per entrare nel vivo del procedimento, disponendo nel frattempo nei confronti dell’uomo l’obbligo di firma per due volte alla settimana.

re. fe.