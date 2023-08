Venditori abusivi a Ferrara durante i Buskers: Sequestrate decine di giocattoli

Si è conclusa con sei sequestri e rinvenimenti di merce l’attività di contrasto all’abusivismo commerciale svolta dalla polizia locale nel corso del Buskers festival. Nel dettaglio, gli agenti hanno sequestrato 62 palloni luminosi, 19 spade luminose giocattolo, 35 coroncine luminose, 11 cerchi per capelli, rotoli di nastro adesivo, una pompa per gonfiaggio e altro materiale posto in vendita senza marchio CE e da soggetti non titolari di licenza per il commercio su area pubblica. Nel corso della prima serata del festival, è stato sorpreso uno straniero di 47 anni intento a vendere oggetti in piazza Castello. Essendo senza licenza è stato sanzionato per oltre cinquemila euro. Per lui è scattato anche un Daspo urbano.

I servizi svolti in tutte le giornate della manifestazione da una pattuglia in abiti civili del reparto polizia commerciale, supportata da una pattuglia in uniforme, non hanno mancato di attenzionare i locali pubblici allo scopo di fare rispettare la normativa nazionale e locale, in particolare l’ordinanza sindacale in materia di limitazioni alla vendita di bevande in contenitori rigidi, per la quale non sono state accertate violazioni nel corso del festival.