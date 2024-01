Vento e pioggia, alberi abbattuti

Vento forte e pioggia hanno causato danni e disagi tra la città e il Basso Ferrarese. Il maltempo ha causato la caduta di diversi rami, alberi e pali, in alcuni casi creando disagi alla circolazione. In città sono state numerose le situazioni che hanno richiesto l’intervento di polizia locale o vigili del fuoco. Le più significative si sono verificate in via Modena, dove un albero ha invaso la carreggiata, e in viale Belvedere, dove alcuni grossi rami sono caduti sulle auto in sosta. Altri episodi simili si sono verificati in via Ravenna, via Comacchio e via Bologna. Il maltempo non ha risparmiato la provincia, in particolare il Medio e Basso Ferrarese. Alberi e rami abbattuti hanno richiesto l’intervento dei vigili del fuoco soprattutto nei territori di Comacchio e Codigoro.