Verginese in musica con il Mimmo trio

Oggi si conclude la quarta edizione della rassegna "Verginese in musica", appuntamenti musicali all’aperto nel contesto della splendida delizia estense del Verginese, a Gambulaga, organizzati dal comune di Portomaggiore in collaborazione con l’associazione polifonica Il Nuovo Echo, il Circolo Amici della Musica Mafalda Favero, la Pro Loco di Portomaggiore e la cooperativa sociale Atlantide che gestisce il più importante monumento del Portuense. Alle 21 si esibirà il Mimmo Turone Trio, formato da Mimmo Turone all’organo hammond, Marco Bovi alla chitarra e Stefano Peretto alla batteria. Ripropone brani tratti dai repertori di artisti come Wes Montgomery, Grant Green, Jimmy Smith nelle formazioni organ trio.