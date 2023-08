Verri: "Il ristorante Tassi di Bondeno è storia, non deve chiudere"

BONDENO

"La chiusura del ristorante Tassi è un danno per la nostra comunità. Ha implicazioni più vaste di quanto si possa immaginare che richiedono attente riflessioni. Non può avvenir nel silenzio e nell’indifferenza di tutti. Rappresenta uno spaccato della nostra cultura e della storia di Bondeno". Davide Verri (foto), ex sindaco e oggi consigliere della lista civica d’opposizione, lancia un invito a riflettere. Il ristorante Tassi ha chiuso i battenti in luglio con l’intento, sembra, di riaprire a fine anno: "E’ quello che tutti si augurano – premette Verri -. Se così non fosse per Bondeno sarebbe una perdita enorme ed incalcolabile. Perché non si tratta solo di un’attività economica, ma è un luogo, forse l’ultimo, rimasto pressoché intatto nel tempo, depositario di una lunga e ricca tradizione culinaria propria della nostra terra". Anche lo scrittore e giornalista Mario Soldati ne ha parlato nei suoi numerosi reportages. "Chi non si è mai sentito rivolgere la domanda ’Ah Bondeno dove c’è il ristorante Tassi?’ - ricorda Verri -. Per questo siamo conosciuti e in questo ci riconosciamo. Un luogo della tradizione dove i sapori di un tempo sono rimasti a testimoniare un periodo felice in cui si andava non solo per gustare la prelibatezza della ricca cucina ferrarese, ma anche per il piacere di stare a tavola". Enza Alario, titolare del ristorante dopo la scomparsa del marito, ha spiegato di essere in difficoltà nel reperire personale preparato e affidabile. "Prendiamo spunto da questo fatto per riflettere con chi a livello locale si occupano di lavoro e di economia, sui bisogni a sul futuro - invita Verri - . La carenza di personale preparato mette in crisi un intero sistema - conclude -. Eppure a Ferrara c’è l’ottimo Istituto alberghiero "Vergani" che prepara professionisti nell’ambito della ristorazione ed anche a Bondeno l’amministrazione, tempo fa, aveva avviato corsi dedicati alla ristorazione. Eppure ci sono persone in cerca di lavoro, dall’estero persone in cerca di occupazione. La formazione professionale è adeguata?".

cl.f: