Via alla prevendita per il Gubbio

Ad Ancona erano 781 i supporters della Spal. Un numero enorme per una tifoseria di serie C in trasferta, soprattutto in una stagione come questa. È in casa però che il popolo biancazzurro è chiamato a fare davvero la differenza, a partire dall’incontro in programma domenica alle 18,30 al Mazza contro il Gubbio. A questo proposito, ieri è scattata la prevendita dei biglietti. Fino al fischio d’inizio la vendita libera proseguirà sia online che presso i punti vendita abilitati Vivaticket. Dalle 16,30 alle 19,15 del giorno della partita apriranno anche le biglietterie di corso Piave e via Cassoli (quest’ultima fino alle ore 18,30), con la maggiorazione di 2 euro sul prezzo intero dei tagliandi. Inoltre, si ricorda che per tutta la fase di prevendita sarà possibile acquistare i biglietti sia allo Spal Store di via Mazzini che allo Spal Point del centro commerciale Le Mura.