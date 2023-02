La pista ciclabile di via Arginone continua a far discutere. Nonostante il recente confronto tra l’amministrazione e un gruppo nutrito di residenti, gli animi sembrano non essersi placati. A tornare sul tema è il capogruppo dem Francesco Colaiacovo attraverso un’interpellanza attraverso la quale chiede al sindaco se "ha recepito le istanze oggettive di criticità rappresentate dagli operatori economici e dai cittadini residenti e in quale modo intende apporre le necessarie correzioni alle opere già realizzate che creano difficoltà all’ordinario traffico veicolare del quartiere". Secondo Colaiacovo "la ciclabile è stata realizzata con l’apposizione di cordoli particolarmente ingombranti, tali da trasformare la strada carrabile in un budello senza sbocchi se non in prossimità degli incroci – si legge nel documento - . Le operazioni di carico e scarico di fornitori e clienti delle attività commerciali, si svolgono sulla strada, impedendo il transito del traffico ordinario con conseguente formazione di code". Resta il fatto, secondo il dem, che se "l’amministrazione avesse coinvolto preventivamente i residenti, i cittadini avrebbero fornito i suggerimenti alla progettazione".