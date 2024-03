Via Darsena, si alza il sipario. Con polemica

Dopo oltre due anni di lavori, disagi – anche dovuti ad alcune verifiche che si sono rese necessarie durane il cantiere – oggi riapre via Darsena. No, non è uno scherzo: questa mattina a partire dalle 11, l’amministrazione ha organizzato un appuntamento – presenti il sindaco Alan Fabbri e l’assessore ai Lavori Pubblici, Andrea Maggi - con la cittadinanza per ‘tagliare il nastro’ dell’arteria rinnovata. Si tratta, con ogni probabilità, del principale tassello del Bando Periferie che anno dopo anno sta prendendo forma. Il maxi piano di riqualificazione dell’area, che la precedente amministrazione si è aggiudicata nel 2016 – e che poi ha beneficiato di un contributo di oltre 18 milioni di euro due anni dopo – è stato poi rimodulato dall’attuale giunta.

In sostanza, sono stati eliminati diversi metri cubi di cemento che, nel piano iniziale, avrebbero costituito il ‘corpus’ di immobili di nuova realizzazione. Elementi che, tuttavia, la giunta guidata da Alan Fabbri ha voluto variare. Così come è stato variato il progetto di realizzazione del parcheggio multipiano all’ex Mof, virando sulla riqualificazione dell’attuale posteggio di auto ma con un respiro più ‘green’ data anche la vicinanza alla cinta muraria rinascimentale. Ebbene, il momento dell’inaugurazione – tanto atteso per la verità dalla cittadinanza, dai commercianti e dai residenti – è arrivato.

Così come sono arrivate le polemiche. È infatti la capogruppo del Misto, Anna Ferraresi che rileva come "questo progetto è frutto dell’opera dell’amministrazione precedente, datata 2016. E non dimentichiamoci dei 18 milioni di finanziamento ottenuti nel 2018. Quindi, cari concittadini, l’attuale amministrazione non ha assolutamente nessun merito in questa impresa". Anzi, secondo la consigliera "potremmo dire che il loro contributo è stato solo quello di dilatare i tempi di completamento dei lavori. I lavori avrebbero dovuto concludersi in appena 6 mesi. Ma cosa è successo? Sono passati ben oltre 3 anni di disagi, caos e frustrazione per i cittadini, i commercianti e i residenti. E adesso ci ritroviamo qui, pronti a festeggiare?".

f. d. b.