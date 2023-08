"Via dei Cedri, ecco il perché degli allagamenti"

Caro Carlino,

i residenti storici di via dei Cedri aderenti al comitato “Caldirolo libera”, nel ringraziare il comitato stesso per la proattività e l’ing. Benini per la disponibilità e l’attenzione, desidera meglio specificare il problema degli allagamenti insistenti sull’area suddetta. Gli allagamenti derivano ora dall’innalzamento della falda acquifera, forse causato dall’accumulo di pioggia nelle strade, che raggiunge i 30 centimetri di altezza. Tale livello di acqua, ristagnando nelle strade per ore, si è arrivati a 45, si infiltra nei numerosi seminterrati. Pertanto tutti i residenti, da anni, sono muniti di pompe e porte a tenuta stagna per evitare che l’acqua che si accumula con gli acquazzoni invada le abitazioni. Il problema è ora quella che risale dalla falda, filtra dai pavimenti, e contro la quale pompe esterne e porte stagne non hanno alcun potere.

Con piogge anche intense e prolungate, ma senza accumulo di acqua in strada, la falda non dà problemi. Chiediamo di valutare meglio la situazione fognaria in quanto i residenti, qui dal 1989, da allora sospettano che sia quello il campo di azione, avendo sempre osservato che l’acqua si accumula nelle strade quando le caditoie non la smaltiscono.

Quelli di via dei Cedri

* * *

Gentile redazione,

porto all’attenzione la situazione dei rifiuti abbandonati a Lido di Pomposa. Pessima, una vergogna che sia l’utente a dover telefonare perché venga ripulita. La gente è molto maleducata ma in agosto, con la gente in ferie e al mare, dovrebbe esserci più pulizia.

M. Fantini

* * *

Strage di bologna

Vorrei scrutarli

negli occhi

quei burattini

senza cuore,

che spezzarono

la vita

a tanti innocenti,

nessuno

può perdonarli,

cancellare

l’ora della strage.

Eridano