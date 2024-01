Via Fratelli Cervi, lavori di Cadf alla condotta idrica

"A breve si concluderanno i lavori ad opera di Cadf alla condotta idrica e fognaria in via F.lli Cervi a Massa Fiscaglia, che da anni era causa di un importante e fastidioso cedimento stradale". A darne notizia è il sindaco di Fiscaglia Fabio Tosi. L’intervento è stato eseguito per rendere più efficiente il sistema idrico e fognario in previsione anche dei prossimi interventi di asfaltatura che verranno eseguiti ad inizio primavera. "A seguito di apposite indagini video-ispettive – riporta il primo cittadino – si è constatata la presenza di fessurazioni che permettevano all’acqua di falda di entrare nella rete fognaria esistente, portando con sé sabbia e parte della massicciata stradale, generando lo sfondamento ben visibile sulla strada. La tubazione esistente nel tratto interessato era particolarmente compromessa, quindi si è proceduto con un risanamento ‘no-dig’ per creare meno disagio possibile all’utenza limitrofa".

L’intervento eseguito, chiamato relining, ha visto la posa di una nuova tubazione in materiale composito impregnato di resine speciali, posata all’interno di quella esistente. Successivamente la nuova condotta verrà messa in pressione con vapore acqueo, al fine di farla aprire nella sua totalità e consentirne la polimerizzazione, eliminando così tutte le fessurazioni presenti". Con tale intervento, dunque, si andrà a risolvere un annoso problema che interessa la via della località di Fiscaglia. Il sindaco Tosi coglie l’occasione per rivolgere uno speciale ringraziamento al consigliere comunale Roberto Buzzoni, "per aver seguito passo a passo i lavori eseguiti da Cadf per conto della nostra amministrazione comunale".