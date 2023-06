Via Mazzini perde pezzi Borea: "L’azienda sistemerà il porfido"

"Quattro mesi di cantiere, quattro mesi come animali in gabbia. E alla fine via Mazzini all’incrocio con via Vianelli si presenta con il porfido appena installato e sollevato, e siamo in pieno centro". E’ lo sfogo sul web di un esercente del centro a pochi mesi di distanza dei lavori di riqualificazione che avevano interessato la centralissima piazza Garibaldi e l’adiacente via Mazzini, il cuore dello struscio argentano. Un commento risentito su Facebook che ha ottenuto molti commenti e condivisioni.

Chiamata in causa, la giunta ammette il problema che è subentrato, ma promette un rapido intervento di ripristino: "I lavori risalgono al mese di dicembre – afferma il vicesindaco con delega ai Lavori Pubblici, Sauro Borea – c’è stato un sollevamento di parte della pavimentazione di cubetti di porfido". Riguardo all’entità del danno, Borea spiega che "si tratta di trenta metri lineari per tutta la lunghezza della carreggiata". Per sistemare la pavimentazione nuova e già da ripristinare non si andrà in tasca dei cittadini. "Tengo a precisare che i lavori non sono ancora stati collaudati, l’impresa si è già presentata per rimediare. Ovviamente il costo del ripristino sarà a suo carico. Vogliamo capire cosa è successo per evitare che situazioni del genere succedano di nuovo. Una volta accertate le cause, opereremo per ripristinare la pavimentazione. I tempi? La prossima settimana".