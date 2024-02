Via Morari, il Comune: : "L’area skatepark non si farà"

Lo skatepark non si farà in via Morari. A comunicarlo ai residenti è stato ieri l’assessore ai Lavori pubblici Andrea Maggi. "Appurate varie considerazioni, e ascoltando anche le sollecitazioni degli abitanti della zona, stiamo ricercando una nuova area in cui destinare il nuovo skatepark. Sono già al vaglio altre ipotesi, che valuteremo insieme agli enti preposti", ha spiegato l’assessore.

La decisione è stata accolta come "una bella notizia" dai rappresentanti di via Morari, che in Sala Arengo si sono confrontati sulla questione insieme a Maggi e ai tecnici comunali che stanno seguendo la progettazione. Tra le riflessioni emerse da parte dei residenti ieri c’è quella di poter intervenire con nuove piantumazioni nell’area, per una maggiore valorizzazione del verde. La proposta, accolta dall’Amministrazione come positiva, sarà oggetto di maggior approfondimento in occasione di un prossimo appuntamento tra il Comune e gli abitanti di via Morari, previsto per marzo.