"Viabilità e terzo settore, queste le mie priorità. Città sempre più vivibile"

Silvestro delle Cave tra i candidati della lista di Fratelli d’Italia. 48 anni, laureato in Scienze Politiche delle Relazioni Internazionali. Maresciallo dell’Esercito Italiano da 27 anni, insignito di medaglia d’argento al valore dell’esercito e si occupa ora di comunicazione, informatica e cyber defence presso il Polo Formativo Cyber della Difesa.

Come si è avvicinato alla politica e quale è stato il suo percorso?

"Sin da giovane per passione e attrazione alla ricerca di qualsiasi soluzione ai problemi sociali che affliggevano quei tempi, partecipando attivamente a discussioni e manifestazioni. Questo mi ha portato ad approfondire le mie conoscenze attraverso studi accademici in scienze politiche e relazioni internazionali. Il mio percorso politico è stato caratterizzato da un profondo impegno nel terzo settore, in particolare nella vicina Bologna, città nella quale ho vissuto e lavorato per molti anni, dove ho avuto l’opportunità di concretizzare tanti progetti per il bene della comunità. Vivendo a Ferrara da diversi anni ho fondato insieme a alcuni residenti della zona dove risiedo il "Comitato Residenti Piazza Verdi e Comparto Medioevale", di cui sono attualmente il presidente, volto a dar voce alle tematiche della zona. Sono poi commissario regionale per il terzo settore per un ente di promozione sportivo e sociale"

Cosa la porta a candidarsi per la lista di Fratelli d’Italia a sostegno di Alan Fabbri?

"Tesserato nel 2019, mi riconosco nelle idee, nei valori e nell’identità culturale, virtù che ho individuato nella classe politica locale con la quale mi relaziono. Oltre a semplicità, onestà e grande preparazione. Alan Fabbri ha portato un tangibile cambiamento al di là dei "negazionisti", ma tanto bisogna ancora fare lavorando con efficienza, senso del dovere e passione. Sono qualità queste che ho deciso di mettere a servizio con la mia candidatura per contribuire ad una formazione politica già consolidata per migliorare sempre di più Ferrara"

Se eletto su quali temi o progetti concentrerà la sua azione?

"Mi concentrerò su tre temi in particolare: sicurezza, terzo settore, viabilità e barriere architettoniche. Per quanto riguarda la sicurezza ho in mente il progetto "Ferrara città vivibile h 24", contrastando degrado, spaccio e inadeguato senso civico, con più illuminazione, telecamere, presidi e compiti specifici per forze di polizia e forze armate. Per il Terzo Settore mi concentrerò su assistenza a persone con disabilità, servizi al cittadino, creazione e gestione di iniziative filantropiche, tutela dell’ambiente, cultura e servizi sanitari, attraverso le Associazioni presenti sul territorio. Si dovrà poi migliorare la viabilità e la gestione del traffico, abbattere le barriere architettoniche per una città sempre più fruibile a tutti".