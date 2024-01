Viaggio a Roma per l’udienza con il Papa. Via alle prenotazioni per il pellegrinaggio

Ogni cinque anni, i vescovi delle diverse Conferenze episcopali si recano a Roma in visita ‘ad limina apostolorum’ per incontrare il Santo Padre. Nell’occasione, incontrano anche i dicasteri della curia romana per dialogare e ascoltarsi reciprocamente sui temi che più interessano la loro Chiesa locale. La Conferenza episcopale dell’Emilia-Romagna vivrà questa esperienza nella settimana dal 26 febbraio al 3 marzo. In occasione di questa visita dei vescovi della nostra Regione, sarà possibile partecipare alle celebrazioni che coinvolgeranno i fedeli emiliano-romagnoli. Il pellegrinaggio diocesano a Roma – organizzato dall’Ufficio diocesano ‘Pellegrinaggi, turismo e tempo libero’ guidato da don Giovanni Polezzo ed Emanuele Pirani – viene proposto in due formule: una di un giorno e una di tre giorni. La prima sarà mercoledì 28 febbraio, col costo di 70 euro a persona (viaggio andata e ritorno in pullman e pranzo in locale convenzionato). Questo il programma della giornata. Alle 2.15, ritrovo nel piazzale della parrocchia della Sacra Famiglia (via Bologna, 148); alle 2.30, partenza per Roma; alle 9, udienza col Santo Padre nell’aula Paolo VI (con accesso da via di Porta Cavalleggeri - via Aurelia); alle 12.15, spostamento in pullman in zona San Giovanni in Laterano e pranzo; alle 15.30, messa nella Basilica di San Giovanni in Laterano; alle 16.45, partenza per Ferrara; arrivo previsto per le 22.30. Le iscrizioni vanno fatte pervenire entro il 31 gennaio versando la quota.