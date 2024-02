Viene svelata l’identità di genere . Due esperti tra storia e pedagogia

Sarà dedicato a un approfondimento in chiave storica e pedagogica sull’identità di genere l’incontro con Elena Sivieri e Giorgio Capellani in programma oggi, alle 16,30, nella sala Agnelli della biblioteca comunale Ariostea (via Scienze 17).

L’incontro, a cura dell’Associazione Rudolf Steiner per la Pedagogia in Ferrara, potrà essere seguito anche in diretta video sul canale youtube Archibiblio web. Il tema dell’identità della propria individualità legata al genere è tra i più dibattuti dei nostri tempi, è importante comprenderne la fenomenologia e le motivazioni senza pregiudizi e moralismi. Insieme cercheremo di analizzare il fenomeno e di trovare alcune modalità d’approccio comuni al di là di facili ma inopportune polarizzazioni. L’obiettivo è di affrontare tematiche storiche da un punto di vista sintomatologico e di costume come manifestazione dei tempi. Comprendere le influenze del passato, che ancora perdurano ai nostri giorni, ci può fornire una preziosa chiave di lettura per l’interpretazione del momento presente e delle sue possibilità di sviluppo. L’interpretazione di fenomeni di attualità consente di meglio affrontare le sfide del tempo presente anche in chiave pedagogica. Elena Sivieri, dopo avere recitato per anni in alcune compagnie teatrali e aver curato la regia di vari spettacoli per ragazzi ed adulti, consegue il diploma di formazione in pedagogia Waldorf a Milano nel 1999 con una tesi sul teatro. Nel 2015 consegue il diploma in “Sprachgestaltung” in lingua italiana presso il Goetheanum di Dornach. Ha insegnato teatro per quindici anni presso il liceo della scuola Rudolf Steiner di Milano e in altre scuole milanesi. È insegnante di Arte della Parola nella formazione di pedagogia Waldorf della scuola Cometa di Milano. Giorgio Capellani, ingegnere, si è laureato al Politecnico di Milano nel 1985. Ha collaborato con aziende multinazionali nel campo delle tecnologie informatiche ricoprendo diversi ruoli professionali e manageriali in contesto nazionale e internazionale fino al 2014. Ha insegnato Marketing al Politecnico di Milano.