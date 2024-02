Vigarano Mainarda, Furti in aumento, i cittadini si organizzano sui social per la sicurezza

Il furto messo a segno l’altro giorno in una villetta in via Cento, a Vigarano Mainarda, rimbalza sul web, messaggi che si rincorrono tra Facebook e WhatsApp. I residenti si stanno organizzando, si passano la voce sui Social. Sono nati alcuni gruppi di vicinato per la segnalazione di furti, famiglie e amici che via Internet fanno squadra per il momento in maniera piuttosto pioneristica. "Sono gruppi spontanei, ancora molto casarecci", sottolinea un residente. La sicurezza diventa materia di scontro, accende la miccia sui tavoli della politica. "L’escalation di furti nelle case allarma – afferma Agnese De Michele, consigliere della lista d’opposizione Costruiamo il futuro con te –. Il tema della sicurezza è molto sentito dai cittadini che spesso si trovano da soli ad affrontarlo. Investire, ad esempio, su un’illuminazione notturna più efficiente ridurrebbe la possibilità di delinquere indisturbati e i cittadini si sentirebbero più sicuri". Parole arrivate nell’immediatezza del furto nell’abitazione, alle quali risponde a stretto giro il sindaco Davide Bergamini, deputato della Lega. Che non usa mezzi termini. "Magari quelle luci di cui parla la consigliera avrebbero potuto tranquillamente installarle durante il loro mandato. Non mi risulta che questo sia avvenuto". Una battuta, per poi passare a delineare gli interventi contro i furti che il Comune ha già predisposto. "Ci siamo confrontati con i carabinieri – prosegue il primo cittadino – che tra l’altro già la notte stanno pattugliando il territorio, predisporranno un’intensificazione dei controlli". Dai carabinieri alla polizia locale. "Nell’immediatezza di questo episodio – prosegue – abbiamo incontrato il comandante della polizia locale, stanno attivando anche loro un incremento dei servizi di vigilanza. Partiranno con i controlli anche durante la notte, una pattuglia percorrerà le strade la sera già nelle prossime ore. E’ chiaro che si tratta di un servizio che dovrà fare i conti con le forze di cui dispongono, con il personale che hanno. Comunque mi sembra chiaro che il problema sicurezza ci sta molto a cuore". Poi di nuovo il capitolo delle luci. "Ci stiamo attivando anche in questa direzione, il progetto procederà gradualmente". "Mi auguro si metta fine a questa piaga", le parole affidate anche in questo caso ai Social del proprietario dell’abitazione visitata dai ladri.

Mario Bovenzi