Ville e luoghi da sogno per il ’sì’: ora c’è il bando

CENTO

Il Comune ha aperto un avviso esplorativo per la ricerca di immobili, ville, edifici di particolare pregio nel territorio comunale per la celebrazione di matrimoni ed unioni civili. La scadenza delle manifestazioni d’interesse è il 31 maggio per il 2024 mentre, per gli anni successivi, entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento. L’avviso pubblico serve per verificare la disponibilità di proprietari o di coloro che possono legittimamente disporre di immobili, ville, edifici che siano di particolare pregio storico, architettonico, ambientale o artistico, presenti nel territorio comunale, di concedere in comodato gratuito in uso esclusivo al Comune di Cento, idonei locali per la sola celebrazione di matrimoni ed unioni con rito civile, per la durata di 6 anni.

I locali identificati come idonei dovranno essere a disposizione esclusiva del Comune in precisi giorni della settimana, concordati con i Servizi Demografici, durante i quali non potranno essere utilizzati per finalità diverse da quelle connesse alla celebrazione dei matrimoni con rito civile e di costituzione di unioni civili. Significa il divieto di concomitanza con altri eventi. La manifestazione di interesse è da redigere su apposito modello, firmata dal proprietario o dall’avente titolo, con allegata copia del documento di identità in corso di validità e corredato da scheda tecnica e planimetria del luogo/immobile. Si può fare la consegna diretta al Protocollo, via raccomandata o pec entrambe con apposita dicitura.