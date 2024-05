Violate le norme igieniche, sanzionato un commerciante

COPPARO

Un arresto, sanzioni e denunce. È questo il bilancio della giornata di controlli rafforzati nei territori di Copparo e Riva del Po, effettuati martedì scorso dai carabinieri di Copparo, affiancati dai militari del Nas di Bologna e della Forestale di Ferrara, per prevenire reati predatori, ambientali e violazioni alle norme sanitarie. Ecco i provvedimenti. A Riva del Po, gli uomini dell’Arma hanno arrestato un cittadino italiano di venticinque anni, sul quale pendeva un’ordinanza di espiazione pena per una serie di furti commessi nella provincia di Ferrara. Nel Copparese, invece, i militari del Nas di Bologna hanno riscontrato violazioni alle norme igieniche in un negozio di generi alimentari. Il locale, infatti, è stato trovato in stato di incuria e carenza igienico-sanitaria: dunque, il titolare (un italiano di 58 anni) è stato sanzionato, oltre alla segnalazione alle competenti autorità sanitarie. Nel complesso, i carabinieri hanno sottoposto a verifica altre tre attività, identificato complessivamente trentadue persone e controllato ventiquattro veicoli, nonché tre persone destinatarie, a vario titolo, di provvedimenti di restrizione della libertà. In totale sono state tre le denunce all’autorità giudiziaria: la prima per un ventottenne per guida in stato di ebrezza, la seconda per violazioni in materia di smaltimento rifiuti a carico di un sessantaquattrenne e una per oltraggio a pubblico ufficiale a carico di un quarantottenne.