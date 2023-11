Violenta lite tra due famiglie, in nove all’ospedale

POGGIO RENATICO

Serata concitata a Chiesa Nuova, sul territorio comuncale di Poggio Renatico. L’episodio è accaduto lunedì scorso. Una violenta lite per cui è stato necessario chiedere l’intervento di ambulanze e carabinieri a causa dell’intensità della discussione tra gruppi di vicini. Una lite al termine della quale cinque persone sono dovute ricorrere alle cure dell’ospedale, tra le quali anche due minori di 14 e 16 anni.

Ricostruzione. Erano circa le 21 di lunedì quando è scattato l’allarme per questa accesa discussione tra vicini che, visti i trasportati nei nosocomi, ha tutta l’aria di essere degenerata in una rissa, coinvolgendo almeno nove persone complessivamente, nell’abitato di via Scorsuro a Chiesa Nuova di Poggio Renatico. Sui motivi che hanno portato a suonarsela pesantemente, stanno indagando i carabinieri, ma non si esclude che vi fosse precedentemente la cosiddetta ‘ruggine’ lunedì esplosa tra vicini, tutti stranieri, di nazionalità marocchina e rumena. Una lite che è terminata con un ragazzo di 14 anni e una donna di 38anni trasportati all’ospedale di Con in codice due, un 16enne, una ragazza di 18 anni e una donna di 41 anni portate all’Ospedale di Cento e controllati dai sanitari altri tre uomini di 55, 41 e 55 anni. Tutti per presunti traumi subiti.

Soccorsi. Sul posto sono intervenuti i militari dell’Arma del Nucleo radiomobile di Cento e delle indagini sono incaricati i carabinieri della stazione di Poggio Renatico. Intanto si stanno già facendo tutte le verifiche utili per accertare cosa sia accaduto, nella speranza anche di poter raccogliere delle testimonianze utili a ricostruire che cosa ha scatenato così tanta rabbia.

Laura Guerra