Virus ad alta intensità. Influenza e Covid, emergenza in corsia: "Subito il vaccino"

Con un’incidenza di 17,42 casi per mille assistiti, il territorio di Ferrara si trova nella fascia di intensità alta per le sindromi simil-influenzali in questo inizio dell’anno. Visto l’andamento delle infezioni da virus respiratori – aggiornato nei bollettini della sorveglianza RespiVirNet – che in questo periodo sta determinando un elevato accesso ai Pronto Soccorso in regione e anche nella nostra città, emerge l’importanza di proteggere la popolazione, in particolare quelli che sono i soggetti fragili, contro l’influenza stagionale e il Covid. E questo si può fare – le indicazioni del servizio sanitario – grazie ai vaccini.

Le campagne vaccinali antinfluenzale e antiCovid-19 sono ancora attive e questi vaccini possono essere co-somministrati durante la stessa seduta. A ribadirlo è l’Azienda Usl di Ferrara che ricorda quali sono le modalità di vaccinazione. Dall’inizio della campagna sono state somministrate 75.914 vaccinazioni antinfluenzali e 21.107 vaccinazioni anti Covid sul nostro territorio, ma appunto c’è ancora tempo per vaccinarsi e proteggersi contro i virus. La vaccinazione, infatti, è in grado di prevenire l’infezione o di mitigarne gli effetti nel caso si contragga.

Influenza. La vaccinazione antinfluenzale può essere ancora effettuata dal medico di medicina generale. La campagna punta a rafforzare ulteriormente l’offerta e innalzare la copertura per le persone a rischio, di tutte le età, per condizione patologica, fisiologica (gravidanza) o esposizione lavorativa, oltre naturalmente agli ultrasessantenni. Il vaccino è gratuito e raccomandato anche ai bambini sani dai 6 mesi ai 6 anni, per cui è possibile inviare mail di richiesta appuntamento a vaccinazioniminori@ausl.fe.it. Il vaccino potrà essere somministrato presso i servizi vaccinali a pagamento su richiesta degli interessati a soggetti sani che rientrano nella fascia d’età 7 anni - 59 anni. In questi casi, trattandosi di prestazioni facoltative e non incluse nei Livelli essenziali di assistenza, si applica il pagamento di 22 euro a dose (comprensivo del costo del vaccino sostenuto dal servizio sanitario regionale). I cittadini tra i 18-59 anni sani potranno essere vaccinati anche presso le farmacie convenzionate aderenti e la prestazione sarà a pagamento, secondo quanto previsto dall’accordo nazionale.

Covid. La campagna di vaccinazione anti-Covid, con le dosi di vaccino Pfizer aggiornato per le nuove varianti, è rivolta a tutta la popolazione e fortemente raccomandata alle persone di età pari o superiore a 80 anni, agli ospiti delle strutture per lungodegenti, alle persone con elevata fragilità con particolare riferimento ai soggetti con marcata compromissione del sistema immunitario, agli operatori sanitari e sociosanitari. È possibile concordare la vaccinazione presso il proprio medico di famiglia, qualora abbia aderito alla campagna; o prenotare tramite CUP e Fascicolo Sanitario Elettronico per accedere agli ambulatori vaccinali aziendali. Solo per la fascia d’età dei minori fino agli 11 anni, è disponibile il portale di auto-candidatura al link: https://agende.ausl.fe.it/vaccinazione-per-il-figlio-minore-candidatura/.