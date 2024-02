’Vita di Lavoisier’, in biblioteca la chimica moderna

Un pomeriggio fra letteratura e scienza in Biblioteca: questa domenica, 4 febbraio alle ore 16.00, presso le sale della Biblioteca Comunale “L. Meletti” verrà infatti presentato il volume “Vita di Marie-Anne Paulze Lavoisier”, scritto da Sandro Tirini ed edito da Biblioteca Clueb. Assieme al marito da cui ha assunto il cognome, la signora Lavoisier è stata determinante nella nascita della chimica moderna, e il volume redatto da Sandro Tirini offre una panoramica sulla vita della scienziata. A dialogare con l’autore sarà Daniele Biancardi dell’associazione Bondeno Cultura. "Un altro interessante pomeriggio con la cultura, in cui abbiamo modo di recuperare un appuntamento che avrebbe dovuto tenersi in prossimità delle festività natalizie – spiega l’assessore competente, Francesca Aria Poltronieri –. Ringrazio l’autore per la presentazione del libro".