Vita, figli e famiglia. Murgia, un reading

Oggi alle 17.30 alla libreria Libraccio di piazza Trento Trieste si terrà il reading del libro di Michela Murgia ‘Dare la vita’ (Rizzoli). L’evento è in collaborazione con Purple Square Ferrara e Associazione Famiglie Arcobaleno

"Pagine straordinarie – scrivono gli organizzatori – che ci permettono di entrare nelle infinite sfaccettature degli affetti e di comprendere come aprire all’altrə non riduce ma amplifica l’amore. Si può essere madri di figlie e figli che si scelgono, e che a loro volta ci hanno scelte? Si può costruire una famiglia senza vincoli di sangue? La risposta è sì. La queerness familiare è ormai una realtà, e affrontarla una necessità politica, come lo è quella di un dialogo lucido e aperto sulla gestazione per altri, un tema che mette in crisi la presunta radice dell’essere donne". Interrogarci, discutere intorno a questa radice significa "sfidare il concetto di normalità e naturalità a cui siamo abituati. Michela Murgia lo ha fatto per anni, nei suoi libri e sui social, e nelle ultime settimane di vita ha raccolto i suoi pensieri per donarci questo pamphlet densissimo e prezioso, in cui ci racconta – partendo dall’esperienza personale – un altro modello di maternità, come si possa dare la vita senza generare biologicamente, come i legami d’anima possano sommarsi ai legami di sangue". Purple Square è una comunità virtuale e fisica e un movimento ispirato a Murgia. L’intento di Purple Square è, infatti, quello di raccogliere le parole di Murgia, preservando la sua preziosa eredità culturale e politica e portando avanti la condivisione dei suoi valori. Purple Square ha avuto origine su Telegram, dove migliaia di persone si occupano di vari temi (diritti, educazione, lettura, maschilità, e tanto altro) e si impegnano per mantenersi in ascolto e rispettare tutte le istanze e sensibilità. Le persone di Purple Square si pongono l’obiettivo di far sentire alta la propria voce.