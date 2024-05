‘Viva Vittoria’, no alla violenza. Nasce una coperta di tanti colori

La riabilitazione San Giorgio di Cona aderisce al progetto ‘Viva vittoria’. Il servizio di riabilitazione San Giorgio dell’Ospedale di Cona ha aderito al progetto ‘Viva Vittoria’ che, come in tante città d’Italia, si svolge anche a Ferrara.

L’iniziativa si inserisce nel progetto "Viva Vittoria-Opera relazionale condivisa dalle donne per le donne", nato nel 2015 per dire no alla violenza contro le donne. Il progetto consiste nella realizzazione di coperte in maglia, in formato quadrato di 50X50 centimetri, ognuna firmata da chi l’ha confezionata, che verranno cucite insieme a creare un’unica grande coperta di tanti colori. "Nel mese di febbraio – spiega la dott.ssa Susanna Lavezzi, direttrice dell’unità operativa gravi cerebrolesioni – siamo venuti a conoscenza di questa iniziativa dalla referente del progetto per Ferrara, Alida Nepa. Il San Giorgio vi ha aderito con entusiasmo. Grazie anche al supporto del personale della Riabilitazione, con la fisioterapista Micaela Orlandi, sono stati coinvolti pazienti ricoverati ed ex pazienti delle Unità Operative di Riabilitazione che, a partire da marzo, hanno intessuto, i “loro quadrati”. Al progetto hanno partecipato anche i familiari dei pazienti, che hanno donato il materiale, dimostrando generosità". Nei giorni scorsi sono stati consegnati a ‘Viva Vittoria Ferrara’ oltre 20 “quadrati” che contribuiranno alla grande coperta “ferrarese”. Il Progetto Viva Vittoria Ferrara troverà il suo compimento a novembre il 23 e 24 presso il Castello per le giornate per la sensibilizzazione contro la violenza sulle donne. L’evento è organizzato dal Comitato ‘Viva Vittoria di Ferrara-Unione Donne in Italia Ferrara Aps’ a favore del Centro Donna Giustizia - Telefono Donna di Ferrara.