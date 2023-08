Vivi Ferrara, tour al chiaro di luna Alla scoperta dei segreti della città

Dal 15 settembre al 6 ottobre, ogni venerdì una passeggiata guidata serale alla scoperta di Ferrara. Quattro speciali appuntamenti per dare modo a visitatori e cittadini di approfondire alcuni degli itinerari tematici più interessanti e coinvolgenti alla scoperta della città estense, a partire dal settore cinematografico, omaggiato negli stessi giorni anche dal Ferrara Film Festival. Gli appuntamenti sono promossi da InFerrara che, sotto la direzione del Comune, si occupa della promozione e commercializzazione dei prodotti turistici cittadini.

Le visite, della durata di due ore ciascuna, partiranno dalla Cattedrale alle 21 e avranno un costo di 10 euro per persona, e 7 euro per bambini e ragazzi, dai 7 ai 17 anni. Fino ai 6 anni, la partecipazione è gratuita. Sarà necessario effettuare la prenotazione allo Iat – Ufficio Informazioni Turistiche oppure online sul sito www.inferrara.it. "Settembre è un mese ideale per scoprire e riscoprire Ferrara e l’offerta turistica, infatti, si arricchisce di nuovi percorsi tematici che rappresentano un’occasione per unire alla piacevolezza di una passeggiata serale con temperature favorevoli, la conoscenza di alcuni luoghi più simbolici ed evocativi che hanno segnato epoche e che hanno reso la città grande protagonista, ad esempio, della storia del cinema e delle arti in genere" sottolinea l’assessore Matteo Fornasini. Venerdì 15 settembre, dunque, si inizia con la visita ‘Ferrara e il cinema’: dal centro storico medievale all’addizione rinascimentale, sulle tracce dei grandi protagonisti della settima arte e di storie che ancora riecheggiano tra i vicoli, i giardini e le piazze della città. Da Michelangelo Antonioni a Florestano Vancini, da Luchino Visconti a Vittorio de Sica, fino ai registi delle fiction più recenti. Dall’arte cinematografica alla figura della donna in epoca rinascimentale: venerdì 22 settembre è prevista la visita ‘Le dame della Corte Estense’. Un tour per ripercorrere vite e vicissitudini di giovani spose, amanti, mogli ribelli, cortigiane e intellettuali. Dalla storia al mito, venerdì 29 settembre sarà il turno della visita ‘Misteri e leggende della Ferrara Antica’: una passeggiata notturna nella Ferrara medievale, tra suggestivi vicoli, antiche chiese e dimore nobiliari, accompagnati dal racconto di alcuni dei misteri e delle leggende più curiosi e avvincenti della storia cittadina. Dal cinema alla letteratura, chiude la rassegna la visita ‘La Ferrara ebraica, sulle orme di Bassani’, venerdì 6 ottobre. L’ultima camminata notturna sarà alla scoperta della storia e della cultura ebraiche, fortemente intrecciata con quella ferrarese.