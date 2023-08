'Voci dal Parco' a Cento: Venerdì in scena 'Mo che anzel'

CENTO

Sarà un po’ più lunga e per tutti i gusti, l’ormai tradizionale appuntamento con ‘Voci dal Parco’, nel grande giardino del Santuario della Rocca che quest’anno sarà da venerdì e fino a Ferragosto e poi il 30 e 31 agosto. Ad aiutare i frati nell’organizzazione della festa, in quella che è stata definita piazza verde della città, da quest’anno c’è la neonata associazione Amici di San Francesco, creata appunto per far conoscere il Santuario con progetti e iniziative e raccogliere donazioni e contributi che possano essere deducibili per chi darà un piccolo aiuto. Voci dal Parco inizia con due commedie dialettali, venerdì con ‘Mo che anzel’ dei Quater Gat e sabato 5con Mario Lodi in ‘Se perdo te’. Si prosegue domenica con il duo musicale Ambra e Fino Music, il 7 con Passaggi di tempo quartet. L’8 agosto la serata speciale del ‘Cento Coachella’ della giovane Associazione Valentina. Il 9 agosto, una emozionante serata di musica coi Paoli’s insieme ai Figli delle Stelle che hanno fatto il loro debutto al Carnevale e l’eclettico e vulcanico Stefano Pesci che si calerà in diversi panni, ricordando Francesco Suffritti. Il 10 agosto è la volta di Marco e Jerry, l’11 la serata di magia con Frate Mago Fra Gianfranco Priori, il 12 omaggio alla musica con Didi Balboni e Sandro Barbieri e il 13 con una notte di note in compagnia di Roberta Righi e Stefano Caleffi. Lunedì14 agosto alle 18ci sarà la celebrazione della BV della Rocca con la messa presieduta dal Cardinale Matteo Maria Zuppi, poi la serata con risate assicurate con ‘Cena sotto le stelle con Vito’, il noto comico che verrà a trovare i frati. Il 15 alle 20.45 una fiaccolata con la benedizione della città con la Banda Verdi di Cento.