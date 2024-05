Volti e storie con ‘Novecento al femminile’. Così rivoluzionarie. Donne del XX secolo

In occasione della mostra “Ebrei nel Novecento italiano”, il Museo Nazionale dell’Ebraismo Italiano e della Shoah-MEIS di Ferrara (via Piangipane, 81) propone due attività dedicate alle storie di donne coraggiose e rivoluzionarie di un Novecento al femminile, realizzate in collaborazione con l’Istituto di Storia Contemporanea di Ferrara e con il comitato regionale Emilia Romagna di Komen Italia, associazione in prima linea nella lotta ai tumori del seno.

Oggi, alle 17.30 al Meishop, il bookshop del Museo, si terrà la conferenza ‘900 al femminile. Verranno presentati gli affascinanti percorsi del premio Nobel Rita Levi-Montalcini e della partigiana medaglia d’oro Rita Rosani. Si racconterà il viaggio dall’Italia all’Argentina di Anna Bises Vitale per sfuggire alla deportazione, e ricostruirà la carriera di Paola Lombroso, giornalista, pedagogista e ideatrice de “Il Corriere dei Piccoli”. Dopo i saluti della professoressa Carla Faralli, presidente del Comitato Regionale Emilia-Romagna di Komen Italia, interverranno Sabrina Fava, professoressa di Storia della Pedagogia e di Letteratura per l’infanzia presso la Facoltà di Scienze della Formazione all’Università Cattolica del S. Cuore di Milano e di Brescia; Marcella Filippa, autrice di Anna Bises Vitale. La narratrice (Aras edizioni) in dialogo con lo storico Pietro Pinna; Piera Levi-Montalcini, Presidente della Levi-Montalcini Foundation e Livio Isaak Sirovich, autore del libro "Non era una donna, era un bandito". Rita Rosani, una ragazza in guerra (Cierre edizioni). Durante la giornata, punto informativo di Komen Italia. Per prenotare per la conferenza scrivere a: eventi.meis@coopculture.it Sabato, alle 11.30, visita guidata a partenza fissa alla mostra “Ebrei nel ‘900 italiano” incentrata sulla storia delle donne raccontate nelle sale. Un percorso tematico che farà scoprire artiste del ‘900 come le sorelle Modigliani, Antonietta Raphaël Mafai e Paola Levi-Montalcini; coraggiose partigiane che liberarono l’Italia; scrittrici; scienziate ed intellettuali. Tutti i proventi della visita verrannodevoluti al Comitato Regionale Emilia-Romagna di Komen Italia. Per la visita guidata è obbligatoria la prenotazione scrivendo a eventi.meis@coopculture.it. La visita costa 5 euro+ il prezzo del biglietto di ingresso. Susan Komen Italia è l’organizzazione in prima linea nella lotta ai tumori del seno. Il Comitato Regionale Emilia-Romagna è nato nel 2007, e dal 2011 è presieduto da Carla Faralli, Professoressa Emerita di Filosofia del Diritto all’Università di Bologna, Dipartimento di Scienze Giuridiche.