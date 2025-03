Week end col ’Valli e Nebbie’: novanta equipaggi al via da piazza Castello

Sono novanta gli equipaggi che si apprestano a partire, questo fine settimana, per le suggestive strade del territorio ferrarese dando il via all’edizione 2025 del Valli e Nebbie. Fiore all’occhiello delle iniziative realizzate dal Club, compresa nel circuito Asi. Uno sguardo al programma. Venerdì, dalle 10 alle 19 gli arrivi degli equipaggi in piazza Castello. Contestualmente, si svolgeranno le verifiche tecniche. Dalle 15 è prevista la visita guidata alla mostra di Palazzo Diamanti. L’indomani, si entra nel cuore della manifestazione, con la partenza della prima vettura alle 9 da piazza Castello. Poi, la giornata prevede tappe a Tresigallo, Lagosanto e al Lido di Volano alla Torre della Finanza dove è prevista la colazione. Si proseguirà per Goro e infine al Castello della Mesola. Nel pomeriggio, i novanta equipaggi passeranno nella Delizia estense di Zenzalino. Alle 17, infine, è prevista la sfilata con l’esposizione e la presentazione delle vetture in piazza Castello. "Anche quest’anno – commentano il presidente e il past presidente di Officina Ferrarese, Riccardo Zavatti e Giulio Felloni – il Valli e Nebbie si conferma una manifestazione attrattiva soprattutto per gli equipaggi che vengono da fuori". Soddisfatto della "proficua collaborazione che ogni anno si rinnova" l’assessore al Turismo, Matteo Fornasini che rimarca "la forte attrattività di Valli e Nebbie: una manifestazione che attira centinaia di turisti e che rappresenta una preziosa vetrina per celebrare le eccellenze del nostro territorio". Anche Lisa Duò e Cristian Bertarelli, sindaci di Mesola e Lagosanto, plaudono all’iniziativa sottolineandone "il grande valore che ha, promuovendo un territorio che spesso viene dato per scontato".