Weekend ricco di eventi. Volano ancora gli aquiloni, festa nel parco urbano. Parata d’auto americane

Dalle auto americane alla magia della vulandra, tante le iniziative per chi rimane in città in questi giorni di festa. A Palazzo dei Diamanti è aperta la mostra dedicata ad Escher, un percorso nel mondo immaginario e onirico dell’artista. Con lo stesso biglietto, nell’ala Tisi si potrà ammirare la mostra dossier ‘Mirabilia Estensi’, dedicata ai preziosi cofanetti istoriati ideati per contenere lettere, rosari e accessori per la toeletta, prodotti nel periodo compreso tra il governo di Borso d’Este e quello di Alfonso I d’Este. Da un’idea di Vittorio Sgarbi, la rassegna propone una scenografica ambientazione arricchita dalle fotografie di Wunderkammer di Massimo Listri. Entrambe le mostre tutti i giorni dalle 9,30 alle 19,30, festivi compresi.

Da martedì fino a domenica 5 maggio, aperti il Castello Estense, il Museo della Cattedrale, Museo Schifanoia e il Civico Lapidario, il Museo di Casa Ariosto e Palazzo Bonacossi, con la mostra XX biennale donna Yours in Solidarity - Altre storie tra arte e parola. Il Castello Estense ospita ‘Nino Migliori. Una ricerca senza fine’ (fino al 3 giugno) a cura di Denis Curti, una rassegna di oltre 100 opere che racconta i 75 anni di attività di uno dei più autorevoli e multiformi ricercatori italiani nel campo della fotografia. Oggi il ‘Ferrara Day’ con ‘The Legend of American Cars’ esposizione e parata di oltre cento auto americane in centro. L’evento, organizzato dall’Agenzia Studio Borsetti e dal Club American Brothers Bologna Us Cars, è patrocinato dal Comune. Il programma. Alle 10.30 le auto faranno ingresso nel centro storico, arrivo in Piazza Castello e apertura al pubblico dell’esposizione delle automobili per tutta la giornata nella cornice del Castello. Alle 17,30, parata finale con tutte le vetture in piazza Savonarola, partenza verso Corso Martiri della Libertà direzione Teatro Comunale Claudio Abbado, uscita dalla città.

San Giorgio. Dal 23 al 25 aprile si terrà la 40ª edizione della Fiera-mercato di San Giorgio nell’area di viale Alfonso primo d’Este con 150 bancarelle. In concomitanza con la fiera, le giostre del luna park di San Giorgio, fino al 5 maggio. Completa il quadro degli eventi previsti nell’area, la Festa di San Giorgio - Taverne all’ombra del campanile, nei pressi della basilica di San Giorgio, un’iniziativa che animerà il quartiere San Giorgio e via Alfonso I d’Este fino al 28 aprile. Domani ultimo giorno per la 44ª edizione della Vulandra, il Festival degli aquiloni al parco urbano Bassani. La manifestazione accoglierà oltre 150 aquilonisti. Per chi desidera coniugare natura e sport, l’appuntamento è la fluo run StraFerrara 2024, con ritrovo oggi in piazza della Cattedrale alle 8 la corsa/camminata su percorsi da 6 km e uno 13 km.

Piazza XXIV Maggio, oggi alle 10, primo appuntamento di ‘Acquedotto in festa’, mercatino di creativi e hobbisti con aree ludiche e food truck. Bancarelle in piazza Municipale, sempre oggi, dell’associazione Strada dei Vini e dei Sapori con il mercato contadino e la fiera dell’artigianato artistico in piazza Trento Trieste.