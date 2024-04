Willy, il podcast: "L’ultima verità". Tra omertà e silenzi a caccia dei killer

Si chiama ’Willy Branchi. L’ultima verità’ e da maggio lo potrete ascoltare sul nostro sito www.ilrestodelcarlino.it/ferrara e su quello generale www.ilrestodelcarlino.it e www.quotidiano.net, ma anche su tutte le piattaforme: Google podcast, Apple podcast e soprattutto Spotify. Un viaggio, con contenuti del tutto esclusivi, lungo 36 anni, dalla maledetta notte del 29 settembre 1988 quando sull’argine del Po a Goro venne trovato il cadavere nudo e massacrato del povero Vilfrido Branchi, per tutti Willy, di appena 18 anni. Fino ai giorni nostri, all’ultima pista investigativa, all’ultimo soggetto indagato (ne parliamo nel pezzo accanto, ndr), al coraggioso tentativo di Procura e carabinieri di appellarsi pubblicamente all’opinione pubblica per chiedere collaborazione nella ricerca della verità, con l’installazione delle quattro buchette postali a Goro, Lido Volano e Lido Nazioni, Oca Marina.

Un podcast a puntate sulla storia di Willy, scritto e raccontato da Nicola Bianchi, vice caposervizio della nostra redazione, con contenuti mai sentiti prima d’ora, testimoni diretti di ieri e oggi, registrazioni ambientali e vocali che porteranno l’ascoltare dentro la notizia, alla ricerca della verità che fino a oggi si è sempre scontrata con l’omertà di gran parte della comunità gorese e non solo. Si ripercorreranno i momenti salienti, dal ritrovamento del cadavere ai fari investigativi puntati immediatamente e unicamente contro il pluripregiudicato della zona: Valeriano Forzati. Un personaggio legato alla vicenda il quale si è sempre professato innocente e che, cinque mesi dopo la morte di Willy, compirà una carneficina al night di Bosco Mesola, il Laguna Blu, uccidendo quattro persone. Per poi fuggire in Argentina dove verrà assassinato in carcere, secondo le versioni ufficiali dell’epoca. Saranno molti gli elementi di novità che emergeranno nel corso delle puntate anche sulla morte del ’Colonnello’ Forzati. Si passerà poi all’intervista del nostro giornale che, nel 2014, ha portato alla riapertura dell’inchiesta, quella con don Tiziano Bruscagin; a personaggi chiave come Carlo Selvatico, alle testimonianze di amici e compagni di scuola di Willy, professionisti di ieri e oggi, parlati ’nascosti’ con pluripregiudicati, fino ai ricordi del fratello Luca Branchi e di chi, come l’avvocato Simone Bianchi, in tutti questi anni ha messo anima e corpo per cercare di ridare giustizia a un’intera famiglia. ’Willy Branchi. L’ultima verità’ sta per uscire.