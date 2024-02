Woodstock, il festival che ha fatto storia. Con Ricky Scandiani

Oggi, alle 15,30, Woodstock, il festival che ha segnato la storia

con Ricky Scandiani. L’evento in aula magna Stefano Tassinari, via Darsena 57.

Il leggendario Festival di Woodstock, svoltosi tra 15 al 18 agosto 1969 nella contea di Sullivan, New York, è stato un punto di svolta nella storia della musica e della cultura. Riunendo alcuni dei più grandi artisti dell’epoca e attirando una folla di centinaia di migliaia di persone, Woodstock è diventato un simbolo della controcultura degli anni ’60. Attraverso questa guida all’ascolto, esploreremo le esibizioni iconiche, i momenti memorabili e l’atmosfera unica che ha reso Woodstock un’esperienza indimenticabile. Anche quest’anno, l’Associazione Musicisti di Ferrara APS propone una nutrita serie di appuntamenti ad ingresso libero dedicati alla cultura della musica: Guida all’Ascolto e Classica d’Ascolto il sabato e la domenica alle ore 15,30, le presentazioni letterarie di Nero su Bianco la domenica mattina alle ore 10,30 e le Guide all’Ascolto per bambini il venerdì alle 17,30. Dopo l’esperienza online avvenuta nel periodo pandemico che ha visto la registrazione di 10 episodi liberamente visibili sul canale YouTube: scuoladimusicamodernaAMF, che prevede anche il collegamento in diretta Facebook e Youtube. L’accesso a tutti gli incontri che si svolgeranno presso l’Aula Magna Stefano Tassinari – Scuola di Musica Moderna via Darsena 57, sarà ad ingresso libero fino ad esaurimento posti. Oltre agli appuntamenti ad ingresso libero, l’Amf da più di 20 anni mette a disposizione degli iscritti, corsi complementari di teoria e solfeggio, armonia, coro, musica d’insieme e Home Rocording.