Zona Krasnodar, lavori e disagi. Cosa fa il Comune?

Caro Carlino

La chiusura del sottopasso di via dello Zucchero, dovuto ai lavori d’interramento della ferrovia ha interrotto il collegamento ciclistico e pedonale tra zona Krasnodar e zona Foro Boario, con conseguente interruzione della via di collegamento più breve verso il Centro della città e la Stazione ferroviaria. Tale interruzione costringe ad utilizzare l’auto privata tutti i cittadini che debbono accompagnare i figli dal Foro Boario verso le scuole (scuole d’infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di 1° grado) e verso i medici di Krasnodar o verso la chiesa di Sant’Agostino o agli impianti sportivi di via Beethoven, e al contrario avviene per i cittadini di Krasnodar verso i medici della medicina di gruppo di Foro Boario o verso l’Istituto Aleotti e non meno importante verso il centro città. I lavori del cavalcavia di via Ferraresi hanno chiuso definitivamente l’altra possibilità di passaggio, per quanto ardua, alternativa alla ormai infernale via Bologna. Il traffico di viale Krasnodar è molto aumentato, per i condizionamenti sopraddetti e comporta sempre più spesso situazioni di pericolo per il frequente mancato rispetto dei limiti di velocità nei due sensi di marcia viale Krasnodar.

Un gruppo di residenti