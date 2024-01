Zona ovest a trenta chilometri orari. Il nuovo divieto fa già discutere

Zona ovest a 30 chilometri orari (foto d’archivio): dal nuovo ponte Bononi, sino al termine di via XX Settembre, da due settimane il limite e in vigore, tra plausi e critiche. La viabilità di quartiere riguarda ogni via principale e secondaria della zona Ovest, anche via per Burana la strada parallela all’omonimo Canale, ad eccezione della sola via Malaguti, la circonvallazione alla quale ci si immette dal ponte don Marcello Vincenzi, che resta a 50 chilometri orari. Era stata una richiesta dei residenti, che da sempre segnalano auto che sfrecciano in una strada che è stata tormentata dal passaggio delle auto e dei mezzi pesanti.

Con i limiti, arrivati contemporaneamente al taglio del nastro del nuovo ponte, si tenta di voltare pagine. L’obiettivo è tutelare anche i tanti ragazzi che vanno a scuola ogni giorno. Ma c’è chi non è d’accordo: "Basterebbe che si facessero i 50 chilometri orari perchè fare i 30 è ridicolo" critica qualcuno. "Si deve fare tutta la strada in seconda e non ha senso" aggiunge un altro. Immediata la replica secca del sindaco Simone Saletti: "Non è affatto ridicolo tutelare i tantissimi bambini e ragazzi che quotidianamente, due volte al giorno – ribatte Saletti – vanno e vengono in bicicletta da due plessi scolastici che radunano quasi mille giovani. Se si vuole andare ai 50 all’ora si può fare la circonvallazione di via Malaguti, costruita appositamente per togliere il traffico veloce e pesante del quartiere".

Se i residenti applaudono, c’è chi segnala che i limiti "non vengano rispettati" e invoca controlli. Oltre alle segnalazioni dei cittadini, la scelta della riduzione della velocità massima risponde a un ragionamento complessivo sulla viabilità a Bondeno: "Con questo provvedimento nasce una vera e propria viabilità di quartiere, pensata per privilegiare residenti e utenti deboli della strada – ha detto l’assessore Marco Vincenzi –. La viabilità a scorrimento più veloce, invece, riguarda la sola circonvallazione Ovest di via Malaguti, strada sulla quale siamo già al lavoro per ottenere i fondi europei Fsc per il prolungamento fino a Belfiore". Non è tutto. Oltre alle segnalazioni dei cittadini, la scelta della riduzione della velocità massima risponde a un ragionamento complessivo sulla viabilità a Bondeno: "Con questo provvedimento nasce infatti una vera e propria "viabilità di quartiere", pensata per privilegiare residenti e utenti deboli della strada", concludono Saletti e Vincenzi.

Non è tutto. Il comune ha stabilito il divieto per il passaggio dei mezzi di massa superiore a 3,5 tonnellate sul nuovo ponte Bononi per obbligare così l’intero il traffico pesante a transitare sul Ponte di Borgo Scala.

Claudia Fortini