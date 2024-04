Zonari, il programma: "Una città solidale, sicura e inclusiva. Ecco le nostre proposte"

di Anna

Zonari*

La candidatura a sindaca di Anna Zonari, sostenuta dalla coalizione formata dalla lista civica La Comune di Ferrara e dalla lista Partito Socialista Italiano e +Ferrara in Europa si impegna per una città inclusiva, rispettosa dei diritti di cittadinanza, solidale e sicura. Una città democratica, che non teme il pluralismo e favorisce i processi partecipativi dei cittadini alle decisioni importanti che li riguardano. Si impegna attivamente per rendere Ferrara una città sostenibile a tutti i livelli: ambientale, sociale ed economico, per dare un futuro alle nuove generazioni e farsi prossima nei confronti delle persone più fragili.

Il metodo. Un gruppo di cittadine e cittadini, a giugno 2023, ha deciso di impegnarsi in un’azione politica autonoma, dal basso, in vista delle amministrative di giugno 2024. Il progetto è stato presentato pubblicamente a settembre, come proposta metodologica aperta, basata su un assunto molto semplice: il programma elettorale si può costruire con un percorso partecipato, in dialogo con la società civile, il terzo settore, la cittadinanza, ovvero con chi abita, vive, conosce ed è attivo nel territorio.

Cosa abbiamo fatto. Tra settembre e dicembre 2023 abbiamo organizzato 3 incontri pubblici che hanno visto la partecipazione di centinaia di cittadine e cittadini. Tra febbraio ed aprile 2024 abbiamo svolto circa 40 riunioni con esperti ed organizzazioni impegnate in città in vari settori e 6 incontri pubblici di presentazione del “quasi programma”, con continuo ascolto

della cittadinanza tra quartieri e frazioni. Questa modalità ha permesso di avvicinarsi al progetto decine di persone, molte delle quali erano da anni disaffezionate alla politica e al voto. Il metodo è sostanza.

Trasparenza. Da settembre 2023 è attivo il sito de La Comune di Ferrara, che ha permesso di visionare già dal mese di dicembre il “Quasi programma” e la sua evoluzione. Attualmente sono visionabili i 9 punti programmatici, con proposte concrete per la città. Da marzo abbiamo avviato anche la pubblicazione di articoli e contenuti social, per illustrare i punti del programma e le motivazioni alla base delle scelte. Esiste anche una sezione “calendario”, in cui segnaliamo tutti gli incontri in cui saremo presenti.

Con quali soldi? L’auto finanziamento ci ha permesso di stampare volantini e manifesti, ma è con una mole straordinaria di ore di volontariato che abbiamo

costituito gruppi di lavoro, tra loro in stretto e continuo coordinamento: gruppo On the road che si occupa dell’organizzazione degli eventi, gruppo comunicazione con giovani che gestiscono i social, un gruppo principalmente composto da donne per le passeggiate nei quartieri e nelle frazioni, un gruppo per la raccolta della documentazione e i rapporti con l’ufficio elettorale, il gruppo delle candidate e dei candidati per il supporto nella scrittura del programma.

Il linguaggio. Ci siamo impegnati a condurre una campagna elettorale concentrata sul programma per la città e sull’ascolto della cittadinanza. Abbiamo scelto di evitare le contrapposizioni, le polarizzazioni, le critiche, il linguaggio bellicoso, gli slogan, perchè francamente questo modo di fare politica ci ha stancato e riteniamo sia uno dei motivi della disaffezione. Utilizziamo un linguaggio semplice e positivo: una comunicazione chiara, “accessibile” ed empatica, capace di trasmettere passione ed energia e, a volte, a strappare un sorriso, con un po’ di satira.

*candidata sindaca

la Comune