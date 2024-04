Zurma e Madeo in via Canapa con i residenti

I candidati Gianpaolo Zurma e Iolanda Madeo di Fratelli d’Italia organizzano una passeggiata in via Canapa per raccogliere le istanze dei residenti. "Dopo numerose segnalazioni – spiegano Zurma e Madeo – come Fratelli d’Italia abbiamo deciso di incontrare la cittadinanza il venerdì alle 17.30 in via Giorgio De Vincenzi in angolo con via Don Giovanni Bosco per ascoltare le istanze dei residenti". Negli ultimi anni, aggiungono, "la sicurezza e la viabilità della nostra città sono nettamente migliorate. Crediamo che ci sia ancora molto da fare, soprattutto dopo anni in cui le precedenti amministrazioni hanno ignorato, e a volte negato, l’esistenza di organizzazioni criminali come la mafia nigeriana". Proprio per questo motivo, concludono, "crediamo sia importante il dialogo e il contatto diretto con i residenti di ogni zona di Ferrara e sopratutto nelle frazioni, per contribuire sinergicamente alla tutela della nostra città. L’obiettivo che ci poniamo è proprio quello di essere la cassa di risonanza dei residenti della zona di via Canapa, portando le istanze e le richieste per un importante tratto della nostra città".