Una magia di Rao salva la Spal con la Lucchese

Ferrara, 11 ottobre 2023 – Va di lusso alla Spal che con una magia di Rao pareggia la gara con la Lucchese ripartita dal 57’ dopo lo stop per pioggia del match sul 2-1 per i rossoneri toscani. Il ragazzino d’oro, un 2006 che diventerà qualcuno, ha trovato con un tiro a giro splendido il pareggio dopo 8 minuti. Per il resto la Spal è apparsa ancora in soggezione rispetto a una Lucchese più manovriera e organizzata che al suo attivo ha tutte le conclusioni di questo recupero. La Spal riagguanta così senza grandi meriti il punto immeritatamente sfuggitole col Pescara al 90’.