Addio a don Francesco, domani i funerali

Non si placa l’ondata di commozione per la scomparsa di don Francesco Nanni avvenuta lo scorso 29 dicembre all’età di 84 anni. I funerali dell’amato sacerdote, che nella sua lunga carriera al servizio della Diocesi di Imola fece tappa a più riprese in città per poi virare verso Castel Bolognese, Balìa, Zagonara, Borgo Tossignano, Massa Lombarda e Dozza, si terranno domani alle ore 10.30 nella chiesa parrocchiale del borgo dei muri dipinti. E fu proprio tra le mura del paese medievale che don Nanni, parroco dal 2011 al 2020, celebrò l’ultima messa alla vigilia del Ferragosto prima di ritirarsi alla casa di riposo Sollievo di Montericco per motivi di salute. "Conservo uno splendido ricordo di una persona cara e affettuosa con tutti – ha detto qualche giorno fa il sindaco Luca Albertazzi -. Di lui mi colpirono il forte interesse, la curiosità e la grande attenzione ai riflessi dell’azione amministrativa sulla comunità".

Ma sono tantissime le testimonianze di affetto arrivate anche da Borgo Tossignano e dalla vallata del Santerno dopo quel lungo percorso spirituale di 12 anni alimentato tra il 1982 ed il 1994. Dopo la cerimonia in terra dozzese il feretro proseguirà in direzione del cimitero del Piratello di Imola dove la salma sarà tumulata.